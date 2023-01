La Gazzetta dello Sport

Stabilire se urla di più chi si diverte sulle montagne russe o chi acclama Remconon è semplice. Ma forse per un giorno è stato proprio il giovane favoloso l'attrazione per eccellenza di Plopsaland. Siamo a De Panne, Fiandre Occidentali: al confine con la Francia, a uno ...Rientrato dall'Australia, dove ha conquistato la maglia iridata,è stato festeggiato ecome una divinità, in un paese in cui il ciclismo fa parte della cultura popolare, e che ... Evenepoel osannato da 5000 tifosi e star tv su Amazon: "L'obiettivo è il Giro"