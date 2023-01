Europee | De Luca e Sgarbi firmano ' il patto di Taormina' per elezioni 2024

(Di sabato 7 gennaio 2023) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) - Sud chiama Nord per le Autonomie e Rinascimento uniti per realizzare una lista comune anche insieme ad altri movimenti per ledi maggio. Ad annunciarlo è Cateno De, segretario federale di Sud Chiama Nord, dopo la firma di ieri sera, a, di unin vista dellecon Vittorio. "A conferma del ruolo baricentrico di- afferma De- proprio da qui gettiamo le basi per un progetto in vista delle. Intendiamo creare una piattaforma in grado di mettere insieme tutti quei movimenti che condividono la necessità di attuare nuove strategie per la crescita del Sud Italia. Con Vittorio...

Il Sannio Quotidiano

...Renault 4 era ed è rimasta l'auto perfetta per le strade strette e trafficate delle città... E i miti non muoiono mai! ", affermade Meo , CEO di Renault. "Oggi, è questa dimensione di auto ......40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi,Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. ... volto ad ampliare l'offerta delle Copperiservata ai clienti Sky Business. Per il triennio ... Europee: De Luca e Sgarbi firmano ‘il patto di Taormina’ per ... 07/01/2023 - Dichiarazione del Presidente De Luca: "Pieno sostegno e adesione all'iniziativa organizzata oggi in piazza Calenda a Napoli da Marisa Laurito e dal teatro Trianon, insieme alle associazio ...Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Sud chiama Nord per le Autonomie e Rinascimento uniti per realizzare una lista comune anche insieme ad altri movimenti per le Europee di maggio 2024. Ad annunciarlo è Cat ...