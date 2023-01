Eurofighter caduto a Trapani | i familiari del pilota morto | Incidente per avaria

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sarebbe stata un’– un blackout elettrico - a far schiantare l’dell’Aeronautica che, lo scorso 13 dicembre 2022, èa pochi chilometri da Birgi (), al rientro da una missione. Così ipotizzano almeno idi Fabio Altruda, ilnell’, che negli scorsi giorni hanno presentato un esposto alla Procura di. Si indaga, a carico di ignoti, per omicidio colposo e disastro aereo. Intanto procedono anche gli accertamenti su quanto acda parte dell’Aeronautica Militare e della Procura militare di Napoli, per cercare di stabilire se ci sia stata un’eventuale distruzione di bene militare. L’Aeronautica assicura che gli accertamenti andranno avanti nel segno della ...

Sarebbe stata un'avaria " un blackout elettrico - a far schiantare l'dell'Aeronautica che, lo scorso 13 dicembre 2022, èa pochi chilometri da Birgi (Trapani) , al rientro da una missione. Così ipotizzano almeno i familiari di Fabio Altruda , il ...2' DI LETTURA Potrebbero essere inviate già lunedì in Inghilterra, per l'analisi, le scatole nere dell'dell'Aeronautica Militare che il 13 dicembre si è schiantato mentre stava per atterrare all'aeroporto militare di Birgi . I dispositivi, recuperati pochi giorni dopo l'incidente costato la ... Eurofighter caduto a Trapani: esposto dei familiari del pilota morto. "Incidente per un'avaria del veivolo" I genitori e il fratello del capitano Fabio Antonio Altruda hanno chiesto che le scatole nere non siano esaminate dai militare: «Conflitto d'interessi» ...Delle numerose ipotesi che si fanno sempre per un incidente aereo, a cominciare da malore, errore del pilota, avaria, condizioni meteo, ipotesi che possono anche intrecciarsi e che ...