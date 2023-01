Esteban Ocon contro le auto di nuova generazione

(Di sabato 7 gennaio 2023) È stata una stagione piuttosto positiva peralla guida della sua Alpine: il francese ha concluso il Mondiale 2022 di Formula 1 cogliendo l’ottavo posto nella classifica dedicata ai piloti. Le aspettative del corridore non sono state disattese, ma un pensiero frulla sempre più nella sua testa: il transalpino ha dichiarato, recentemente, di non amare moltissimo le macchine diasserendo che le vecchie erano più divertenti da guidare. Le parole diPhoto Credit Alpine Twitter Official Account“Le nuovenon sono certamente più divertenti da guidare – le parole dia RacingNews365.com –. Ovviamente abbiamo corso solo un anno con il nuovo regolamento, personalmente spero che la ...

FRANCESI A LONDRA Il 4 gennaio è stata annunciata la data di presentazione del team Alpine, che avrà nel 2023 una coppia tutta francese con il già rodatoe con l'ultimo arrivato Pierre ...Oltre al confermato, la squadra di Enstone completerà la sua formazione con un altro pilota francese come Pierre Gasly , proveniente dall'AlphaTauri. Una coppia le cui famiglie sono ... Le 5 cose che non sapevi su Esteban Ocon Il team principal ha ricordato al suo pilota di valutare meglio i duelli con l'altra guida, specie dopo i contatti avvenuti in passato con Perez e Alonso ...Massimo Costa Il team Alpine ha annunciato la data in cui verrà presentata la A523. La monoposto che sarà guidata da Esteban Ocon e Pierre Gasly , sarà mostrata a Londra giovedì 16 febbraio.