Esplosione in casa del centro | ferito anziano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Teramo - Questa mattina, attorno alle 12,30, è esplosa una palazzina in via Roma a Sant'Omero in Val Vibrata nel Teramano. A causare il crollo dell'edificio probabilmente una fuga di gas. Al momento dell'solo unera presente nella sua abitazione, l'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale con ferite e ustioni. Sul posto anche i carabinieri. leggi tutto

ilmessaggero.it

Sant'Omero, esplosione in una casa nel centro storico. Una persona sotto le macerie: «Sto bene, aiutatemi». Sa Lo si legge in una nota della Casa del popolo che domani manifesterà a sostegno di Cospito. "L'esplosione di due ordigni a basso potenziale in piena notte, senza causare feriti, davanti alla scuola ...RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Il compagno anarchico Alfredo Cospito è in sciopero della fame ormai dal 20 ottobre. Sta protestando contro il regime di 41 bis a cui è sottoposto dal maggio scorso e contro ...