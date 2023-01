Esclusiva Numero Diez su Marco Sportiello dell’Atalanta

Leggi su seriea24

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’arrivo di Devis Vasquez non mette fine alla ricerca di un nuovo portiere da parte del Milan, alle prese con gli acciacchi fisici di Mike Maignan. Gli altri estremi difensori in rosa, Tatarusanu e Mirante, non danno ampie garanzie a Stefano Pioli, motivo per cui il club rossonero cerca un secondo affidabile. Il profilo individuato da Maldini e Massara è quello di, inizialmente messo nel mirino per la sessione estiva di calciomercato. Il portiere classe ’92 ha infatti il contratto con l’Atalanta in scadenza nel prossimo giugno e a luglio sbarcherebbe a Milano a parametro zero. Il Milan, visti i problemi di Maignan, però ha pensato di anticipare i tempi, entrando nell’ordine di idee di prelevare l’ex Frosinone e Fiorentina già in questo mese di gennaio con indennizzo a favore del club bergamasco. L’ATALANTA ALZA IL MURO Come raccolto ...