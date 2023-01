Eros Ramazzotti confessa | ha rifiutato la Bellucci  Voi cosa ne pensate?

Leggi su howtodofor

(Di sabato 7 gennaio 2023) Oggiè felicemente single e in attesa di diventare nonno del suo primo nipote, che nascerà dalla primogenita Aurora. Nel passato del cantante, però, ci sono state diverse donne e, come lui stesso aveva raccontato ad una vecchia intervista, tra di loro c’era persino Monica. Ma come erano andate le cose? Intervistato da “Il Corriere” e “Radio Italia”, qualche tempo fasi era raccontato a 360 gradi parlando della sua musica ma anche di alcuni retroscena della sua vita, citando persino Monicache, a quanto pare, avrebbe: la verità su MonicaPapà cantava e anche il nonno, che non ho mai ...