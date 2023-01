(Di sabato 7 gennaio 2023) Il principeha ammesso di avere avuto atteggiamenti razzistidiMarkle, lasciando intendere che è stato il rapporto e poi il matrimonio con l’attrice di madre afroamericana a farlo diventare più consapevole di quanto questo fosse sbagliato il suo comportamento. “Ero probabilmente un bigottodella mia relazione con”, ha affermato il duca del Sussex, in unaanticipazione dell’intervista con Anderson Cooper che sarà trasmessa dalla rete americana Cnn in vista della pubblicazione di Spare – il minore, titolo italiano della sua autobiografia, in uscita martedì in tutto il mondo. In questo casousa il termine “bigotto” nel senso di discriminazione sulla base della razza, anche se la parola può riferirsi ...

probabilmente un bigotto prima della mia relazione con Meghan" afferma il duca del Sussex, in una nuova anticipazione dell'intervista con Anderson Cooper che sarà trasmessa dalla rete americana ... "Ero razzista prima di incontrare Meghan": la nuova rivelazione di Harry, mentre re Carlo vorrebbe riappacifi… "Deve solo telefonarmi", titola in prima pagina l'Express, attribuendo la frase al sovrano, con il sottinteso che poi sarebbe pace fatta.