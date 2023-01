Episodi di razzismo contro Dana? Cosa è successo nelle ultime ore nella Casa

Sky Sport

Gli ultras della Curva Nord della Lazio hanno pubblicato un comunicato contro la squalifica comminata dal giudice sportivo dopo gli episodi di razzismo a Lecce e in risposta alle polemiche scaturite negli ultimi due giorni. IL SOLITO CALCIO IPOCRITA, I SOLITI SIGNORI DEL PALLONE CHE SEGUONO IL POLITICAMENTE CORRETTO PRONTI A ... Attesa per oggi la decisione del giudice sul ricorso della Lazio contro la squalifica della Curva Nord. Dopo gli episodi nella trasferta contro il Lecce la decisione di chiudere il settore dell'Olimpico per la gara di domenica ha fatto storcere il naso a ad abbonati e possessori di biglietti.