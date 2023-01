Empoli | Zanetti | 'Lazio squadra a tratti ingiocabile Vi racconto la chiamata di Vialli'

La Gazzetta dello Sport

Le parole del tecnico Paolonel corso della conferenza stampa di vigilia di Lazio - ...L'allenatore dell'Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio valida per la 17° giornata di Serie A. Lazio edsi scontrano per la 25° volta in ... Zanetti: "Lazio a tratti 'ingiocabile', squadra davvero forte" [themoneytizer id=”99064-6] Tra poco meno di 24 ore andrà in scena la prima partita del 2023 all’Olimpico per la Lazio. Domani alle ore 15:00 i biancocelesti affronteranno l’Empoli in casa, in una cl ...L’EMPOLI – La squadra guidata da Zanetti sta disputando un buon campionato e attualmente ricopre la 13esima posizione in classifica con 18 punti. Tre giorni fa l’Empoli ha giocato contro l’Udinese in ...