Elmas e Ndombele dal primo minuto | tutte le novità di Spalletti

Tutto Napoli

'Per quanto visto a Milanoappaiono i maggiori candidati, quantomeno a giocare di più. Se poi sarà dall'inizio o meno vedremo'. 'Eljif anche in coda alla sfida di Milano, prima da ...Ci sono anche altri, nel Napoli, che sono in condizione e chiedono più spazio, come. "E oltre a Raspadori ci sonoche mostrano di essere pronti e poter dare un ... Gazzetta - Elmas-Ndombele in rampa di lancio: due big possono restare fuori Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è pronto alle prossime giornate di campionato. La formazione degli azzurri potrebbe cambiare.Luciano Spalletti deve lucidare la brillantezza e ritrovare subito la vittoria. La Gazzetta dello Sport ipotizza alcuni cambiamenti in favore di calciatori che, attualmente, possono garantire ritmi al ...