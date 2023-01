Elisa D’Ospina e Stefano Andrea Macchi scoprono se sarà maschio o femmina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 7 gennaio 2023) Oggifesteggia il compleanno più emozionante, ha appena scoperto se lui e la suaavranno un maschietto o una. La coppia è al settimo cielo, ieri sera il party per il loro piccolino in arrivo, anchenon hanno voluto rinunciare alla festa in stile americano. Insieme ai parenti e agli amici più cari hanno svelato il dolce segreto, quello che conoscevano in pochi. “Grazie agli amici che si sono uniti a noi e ci sono stati vicino in una serata così speciale. Grazie a voi, zii virtuali, che ci inondate di affetto in questo momento della nostra vita dove vogliamo che l’amore sia il protagonista assoluto” hanno scritto...