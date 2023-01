Elezioni regionali Lazio 2023 | D’Amato | “M5S non vuole accordo”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Se si prende a pretesto il termovalorizzatore di Roma significa che l’non sifare”. Così Alessio, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, ospite di ‘In onda’ su ‘La7’, riferendosi al mancatocon il Movimento 5 Stelle “Da parte mia la porta è sempre aperta, ma Donatella Bianchi ha deciso di chiudere”, ha detto. Sollevare il tema del termovalorizzatore “è un modo garbato per non fare l’”. “Quella è un’opera commissariata, lo stato ha nominato un commissario nella persona del sindaco di Roma che dovrà attuare quell’opera commissariata”, ha spiegato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

