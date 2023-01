Elezioni regionali 2023 | Codice di autoregolamentazione

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione” relative alle campagne per l’elezione del Parlamento italiano fissate per il giorno 25 settembre 2022. Art. 1 La società ilfaroonline srls, sede legale in via Federico Martinengo 72, Fiumicino (Rm) ha adottato il presente documento analitico per la testata Il Faro online, relative alle campagne per l’elezione del Consiglio regionale del Lazio ...