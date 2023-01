Elezioni Lombardia | Grimoldi | “Questione chiarita | Comitato Nord con Fontana”

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per Paolo“lapolitica è: sosterremo, punto”. Interpellato dall’Adnkronos, l’ex deputato della Lega e coordinatore, insieme ad Angelo Ciocca, di ‘’, ribadisce che alle prossimeregionali inla corrente interna al Carroccio che fa capo a Umberto Bossi si schiererà a sostegno del governatore uscente, il leghista Attilio. Nessuna lista di ‘ribelli’ bossiani a supporto della candidata del Terzo Polo Letizia Moratti, dunque: ipotesi che negli ultimi giorni è circolata con insistenza. A chi gli chiede in che modo si concretizzerà il sostegno di ‘’ a...

LA NOTIZIA

...ad iniziare la campagna elettorale per ledel 29 gennaio" commentano i coordinatori provinciali Andrea Pellicini (FDI), Andrea Cassani (Lega), Giuseppe Taldone (FI), Leslie Mulas (..."Vogliamo portare la nostra esperienza positiva in Regione: un metodo che si è rivelato ... Carignola è uno degli otto candidati della lista provinciale per leregionali, capolista ... Majorino: "In Lombardia sfida apertissima. Ma Fontana è impresentabile" Il segretario Pd sostiene Pierfrancesco Majorino nella lista provinciale dem. Al centro i tanti disagi dei pendolari, il tema della sicurezza a bordo dei treni e anche una vecchia battaglia: "Serve un ...(Adnkronos) – Per Paolo Grimoldi “la questione politica è chiarita: sosterremo Fontana, punto”. Interpellato dall’Adnkronos, l’ex deputato della Lega e coordinatore, insieme ad Angelo Ciocca, di ‘Comi ...