Effetto Kraken | quali sono i sintomi della nuova variante Covid

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Negli Stati Uniti è già diventata lapredominante e responsabile di circa il 41% di tutte le infezioni. Adessocomincia a far paura anche in Italia sebbene, secondo l'ultima survey dell'Istituto Superiore di Sanità, da noi domina ancora la Omicron 5. Marilevata già in oltre 30 Paesi, discendente da Hippogryph, che a sua volta deriva da Gryphon, la nota ricombinante di Centaurus? Raffreddore e naso che cola, mal di gola, tosse e, in alcuni casi, anche febbre, vomito e diarrea.ha parlato anche Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Biomedico di Roma. «Per i nuovi casi provenienti dalla ...