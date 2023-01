Ecco le ultime forniture militari a Kiev Zelensky ringrazia Washington e Berlino

(Di sabato 7 gennaio 2023) Guerra in Ucraina,Stati Uniti e Germania per i nuovi armamenti in sostegno della resistenza didi fronte all'invasore russo. "I veicoli Bradley che verranno forniti dagli Stati Uniti sono esattamente ciò di cui l'Ucraina ha bisogno". Il leader dihato il presidente americano Joe Biden e il Congresso degli Stati Uniti. Secondo il capo dello Stato ucraino, l'annuncio formale della Casa Bianca ha dimostrato che la sua visita ail mese scorso ha prodotto risultati concreti. "Quindi, a partire da ora, ci sono più sistemi di difesa aerea, più veicoli corazzati, carri armati occidentali - per la prima volta - più cannoni e proiettili...e tutto questo significa più protezione per gli ucraini e tutti gli europei contro ogni tipo di terrore ...

