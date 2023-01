“E’ dal primo giorno che combatto” | il duro sfogo di Dana Saber

Leggi su 361magazine

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildi: la VIP si confronta con Davide Donadei dopo gli ultimi scontri affrontati in Casain cucina questo pomeriggio ha affrontato una lunga chiacchierata con Davide Donadei. La gieffina si è sfogata riguardo gli ultimi scontri avvenuti nella Casa. Leggi anche –> Sonia Bruganelli pronta per una nuova esperienza: insegnerà all’università L’indiscrezione Lodella gieffina… “Non è che posso soffrire io dentro perchè io devo contare fino a dieci mentre gente mi sta attaccando così casualmente perchè ce l’ha con me, dall’inizio così per scelta loro” dichiara la giovane modella. “Per determinati tuoi comportamenti” replica Davide, “Non è vero, da quando sono entrata ce l’hanno con me, alcuni, due-tre” dichiara. ...