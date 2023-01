Dybala a San Siro | la rivincita Mondiale

ForzaRoma.info

ROMA - Dove eravamo rimasti Dopo il rigore dell'infortunio, il rigore della finale di Doha, il rigore decisivo procurato contro il Bologna, Paulotorna aSiro che già lo ha visto felice il primo ottobre . Con una volee di sinistro avvio il ribaltone contro l'Inter, mostrando la maschera ai tifosi che potevano essere suoi, nella ...Mourinho potrà contare su Zaniolo e. I due attaccanti giallorossi erano usciti per dei problemi muscolare mercoledì ma sono a disposizione per il big match. ASiro ci saranno anche Belotti,... La Roma si affida a Dybala: San Siro, la tradizione Milan e i numeri che non mentono Di seguito le probabili formazioni di Milan-Roma, gara in programma domenica 8 gennaio alle ore 20.45: Come arriva il Milan Dopo l’esordio vincente."La Roma è una squadra forte e ben strutturata, completa. Abbina una buona costruzione di gioco a fisicità. Una squadra che ha battuto l'Inter e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la n ...