Dura la vita dei rampolli! Per valutare il loro talento d’impresa c’è il test del principe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Come scrisse Machiavelli ne Il, coche diventano “principi grazie alla fortuna lo fanno con poco sforzo, ma in seguito mantengono laposizione solo con grande fatica”, mentre co“che diventano regnanti grazie alleprodezze acquisiscono laposizione con difficoltà, ma poi la mantengono facilmente”. Per l’erede di un’impresa familiare la sfida di tramutare gli stakeholder (letteralmente “chi ha un interesse”) in suoi sostenitori è particolarmente impegnativa: dovrà infatti gestire gruppi con interessi diversi – membri della famiglia, fornitori, clienti, istituzioni, dipendenti – che potrebbero non essere convinti che il successore si sia guadagnato il diritto di sedere sul gradino più alto. Come accade per i figli delle celebrità, anche gli aspiranti capi ...