Due pareggi | quattro sconfitte Calcio serie C girone C | male le pugliesi

Sportitalia

Dall'altra parte del campo ci sarà il Lecco che nelle ultime cinque gare ha perso una volta sola, ma arriva daconsecutivi. La squadra di Foschi occupa la quarta posizione in classifica ..."Credo che se non prendi gol mal che vada. Però son stati bravi i giocatori con un ... Le stagioni si decidono negli ultimimesi". Un commento alla gara di Di Maria e come sta "La ... Serie A, due pareggi nei match delle 14:30 Calcio serie C: fra i risultati odierni Acr Messina-Virtus Francavilla Fontana 2-1; Catanzaro-Taranto 1-0, Fidelis Andria-Viterbese 1-1, Foggia-Az Piceno 2-3, Giugliano-Audace Cerignola 1-1, Monopoli- ...STATISTICHE SULLE PARTITE Primo impegno casalingo del 2023 per il Milan, che dopo avere espugnato l'Arechi di Salerno per 2-1 grazie ai gol di Rafa Leao e di Sandro Tonali, torna tra le ...