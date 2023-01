Agenzia ANSA

Erano arrivati in Sardegna con altri migranti a bordo di un barchino ed erano ospitati neldi accoglienza straordinaria (Cas) "I Lecci" di Villanovaforru, ma avevano deciso di guadagnare attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti. Due giovani algerini, di 18 e 21 anni, entrambi ...Un allarme bomba lanciato nella serata di ieri ha mobilitato le forze dell'ordine nelstorico di Genova. Una telefonata anonima segnalava la presenza di un ordigno all'interno di ...di... Droga in un centro migranti, richiedenti asilo nei guai - Cronaca (ANSA) - CAGLIARI, 07 GEN - Erano arrivati in Sardegna con altri migranti a bordo di un barchino ed erano ospitati nel centro di ...Il nuovo anno in Colombia comincia all’insegna della pace, almeno sulla carta. Una pace che Gustavo Petro, primo presidente di sinistra del paese sudamericano, eletto appena sei mesi fa, aveva da subi ...