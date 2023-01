Doppio bonus sulla busta paga di gennaio | lavoratori al settimo cielo “finalmente”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Comincia a farsi sentire la manovra del Governo sul taglio al cuneo fiscale. Grazie a questa nuova manovra, che si concretizzerà nel 2023, moltissimipotranno avere degli aumenti in. Ecco cosa succederà quando una delle più importanti promesse fatte dal Governo Meloni sarà effettivamente mantenuta.innel 2023ilovetrading.itDurante la campagna elettorale di Giorgia Meloni si è fatto un gran discutere del taglio al cuneo fiscale. Si tratterebbe di un sostanzioso abbassamento delle tasse per i, le imprese e le partite iva che permetterebbe a tutti dire meno tasse, rendendo la pressione fiscale italiana meno pesante da sostenere. La manovra era già stata anticipata da Mario ...

Sky Tg24

Livorno 7 gennaio 2023 Il 2023 agonistico dell'Unicusano Livorno Rugby inizierà con unappuntamento casalingo. I biancoverdi di Marco Zaccagna, che occupano la terzultima piazza, ...- ...I supermanager hanno quindi registrato un incremento del 37% delle loro retribuzioni, in un anno molto positivo per le quotazioni delle loro aziende (qui abbiamo parlato del "" in arrivo ... Caro vita, in arrivo boccata d’ossigeno a gennaio: un “doppio bonus” in busta paga Due sono le buone notizie che i lavoratori dipendenti contrattualizzati possono accogliere a braccia aperte con l’inizio del nuovo anno ...Il “Fat cat day” segna la data nella quale gli ad delle aziende più grandi hanno già guadagnato l’intero stipendio di un anno di un dipendente medio.