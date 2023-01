Donna si impicca davanti al padre | “Preparavo il cappio a Laura da un mese per farla desistere”

(Di sabato 7 gennaio 2023), unadi 55 anni, si è tolta la vitandosi lo scorso 2 gennaio a Chieri (Torino). Un gesto estremo che ilha sventato più volte nell’ultimocon una strategia psicologica: preparava ilperrsi per poi parlarle nel tentativo di. La strategia delaveva sempre funzionato. Ma il 2 gennaio si è rivelata inutile perchéha infilato il collo nele ha deciso di dare un calcio alla sedia,ndosi come aveva progettato di fare da tempo. La 55enne era seguita da un centro di salute mentale piemontese. Ilha spiegato ai carabinieri che le prove andavano avanti da tempo: “Anche ...

Fanpage.it

L'uomo, con questa strategia psicologica aveva sventato il suicidio della figlia per giorni poi, però, lo scorso 2 gennaio la, di 55 anni, ha compiuto il gesto estremo e si è impiccata . Leggi ...... tira fuori il peggio di sé, la repressione che tortura, uccide,i propri figli. Si consuma ... e manifestano, e camminano per le strade con i capelli al vento, e ballano e gridano ", vita, ... Torino, donna si suicida davanti al padre che per un mese le ... TORINO, 07/01/2023 – Da un mese Laura provava il suicidio. Ma suo padre preparandole il cappio per impiccarsi l’aveva sempre fatta desistere. L’uomo, con questa strategia psicologica aveva sventato il ...Da un mese Laura provava il suicidio. Ma suo padre preparandole il cappio per impiccarsi l'aveva sempre fatta desistere. L'uomo, con questa strategia psicologica aveva sventato il ...