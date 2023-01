Tiscali

Altra palla break e questa volta ace al centro di. Altro ace e il serbo sale 5 - 3. Sul 5 - 4 Nole non trema, va sotto 0 - 15, ma poi infila gli ultimi 4 punti del match compreso l'ultimo ...TORINO - Sarà il giovane Casper Ruud a sfidare il "mito" Nolenella finale delle ATP Finals di Torino . Il norvegese non lascia scampo a Rublev in semifinale, superando nettamente il russo in due set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 4 e raggiungendo ... Djokovic annienta Medvdev e raggiunge la finale di Adelaide La sfida stellare di Adelaide tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev promuove a pieni voti, alla prima finale dell'anno, il serbo autore di ...