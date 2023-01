(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la fondamentale vittoria contro il Napoli capolista, l'di Simone Inzaghi vuole continuare a vincere per scalare la classifica. I nerazzurri arrivano allo U - Power Stadium con una striscia ...

Corriere dello Sport

Davanti a loro c'è ildi Palladino , reduce dal pareggio contro la Fiorentina e a caccia di punti importanti per tenere lontana la zona ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'U - Power Stadium' di. PROBABILI FORMAZIONI- INTERMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, ... Diretta Monza-Inter ore 20.45: LIVE le formazioni ufficiali Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Monza-Inter in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 7 gennaio ...Monza-Inter, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza sabato 7 gennaio, alle ore 20:45. Una partita storica, una specie di derby alla milan ...