Diretta Monza - Inter 2 - 2 | LIVE Caldirola pareggia al 93' !

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'U - Power Stadium' di. FORMAZIONI UFFICIALI- INTERMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, ...Segna Darmian ma dopo neanche un minuto pareggia ilcon Ciurria. Poi di nuovo in vantaggio l'Inter con la rete di Lautaro. Al 93' gol di Caldirola e ilriacciuffa il pareggio Monza-Inter 2-2: gol di Darmian, Ciurria, Lautaro e Caldirola! | Risultato Finale All'U-Power Stadium agli uomini di Inzaghi non bastano i gol di Darmian e Lautaro. Per i brianzoli a segno anche Ciurria ...L’Inter ha pareggiato con il Monza per 2-2 nel match valido per la 17ma giornata della Serie A. I nerazzurri si sono fatti raggiungere in pieno recupero in casa dei brianzoli al termine di una partita ...