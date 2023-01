Diretta Monza - Inter 1 - 2 | LIVE inizia il secondo tempo

La Gazzetta dello Sport

Davanti a loro c'è ildi Palladino , reduce dal pareggio contro la Fiorentina e a caccia di punti importanti per tenere lontana la zona ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'U - Power Stadium' di. FORMAZIONI UFFICIALI- INTERMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, ... Monza-Inter 1-2: gol di Darmian, Ciurria e Lautaro! | La diretta MONZA-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI MONZA-INTER 4' - Cross insidioso di Dany Mota che non trova nessuno pronto, poi sulla raccolta del pallone colpo di testa di Dany Mota ...Il Monza debutta in casa nel 2023 e lo fa attraverso una partita dalle grandi attese: Monza-Inter. Come al solito, Monza-News vi accompagnerà durante tutto il post partita con ‘Il Monza a caldo’, ...