Dimissioni | subito Faida nel Pd | il big di cui i compagni vogliono la testa

Liberoquotidiano.it

... si è arenato in consiglio comunale " denuncia Attanasio " a nulla sono serviti i nostri appelli al consiglio comunale a recuperare il regolamento, tanto in occasione delledel sindaco ...In questi ultimi giorni un piccolo scossone in casa Il Giovinetto è arrivato con ledel tecnico croato Milenko Kljajic per motivi personali e familiari, ma la società haaffidato la ... Pd, "dimissioni subito": la faida, il big di cui i compagni vogliono la testa La nebbia, il saluto di Francesco, l'incontro tra Draghi e Giorgetti. E infine la sepoltura del feretro, nelle Grotte Vaticane. Le fotografie del funerale di Raztinger, il primo in Vaticano documentat ...Avrebbe compiuto un anno il prossimo 11 gennaio ma non arriverà a spegnere la sua prima candelina: il piccolo Abraham è morto martedì 3, poche ore dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale dell’ ...