Diffidati Monza-Inter | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Verona

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ci sonoprima ditra le fila deidi Inzaghi indel successivo match contro il? La risposta è no, nessun problema per il tecnico piacentino che anche in caso di ammonizione di un suo giocatore al Brianteo contro i brianzoli non dovrà temere di incappare in qualcheper la successiva partita che verrà disputata contro gli scaligeri nel turno seguente. SportFace.

Inter-News.it

- Inter: probabili formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Marlon; ...: Sensi, Rovella. INTER (3 - 5 - 2) : Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, ...Ci sonoprima di- Inter tra le fila dei nerazzurri di Inzaghi in vista del successivo match contro il Verona La risposta è no, nessun problema per il tecnico piacentino che anche in caso di ... Monza-Inter, i diffidati per la 17ª giornata di Serie A. Niente squalificati I cinque difensori scelti dalla redazione di Fantamagazine.com Stefano Martelli Finito il Mondiale con la vittoria dell'Argentina, il campionato di Serie A è tornato ad offrire spettacolo con… Leggi ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Monza-Inter in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 7 gennaio ...