Diffamazione | diede del mafioso a Renzi La moglie di Brunetta deve risarcire 20mila euro Lui chiedeva mezzo milione

Il Fatto Quotidiano

Per questo, nel 2010, Assangevita all'' Iraq War Logs ' una colossale disseminazione di ... Le Monde… Da quel momento in poi, partì contro Assange una colossale campagna di. ...Va infatti ricordato il grande apporto che l'esperto medico romanoall'ospedale di Padova, ... in cui si dimostra che lui è l'orchestratore di una campagna die discredito nei ... Diffamazione, diede del mafioso a Renzi. La moglie di Brunetta deve risarcire 20mila euro Johnny Depp lieto di chiudere il capitolo delle cause con Amber Heard: per entrambi immagine a pezzi unici a guadagnarci gli avvocati.In una nota diffusa sui social, lo staff di Nikita Pelizon ha fatto sapere di essersi mossa per vie legali nei confronti di alcuni concorrenti ...