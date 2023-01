Difesa Sampdoria in emergenza | le mosse contro il Napoli

Agenzia ANSA

Napoli, le probabili formazioni Stankovic ha problemi in, mentre Spalletti potrebbe fare 3 o 4 cambi. Nella formazione azzurra Mario Rui potrebbe prendere il posto di Olivera, ..."Da qui in avanti Marassi deve diventare nostra fortezza". Lo ha detto il tecnico dellaDejan Stankovic ai canali ufficiali del club in vista della gara di domani tra le mura ...indopo ... Calcio: Sampdoria, allarme difesa per Stankovic La Gazzetta dello Sport riporta le probabili mosse della Sampdoria in vista della gara del prossimo 8 gennaio contro il Napoli ...L'edizione online del Corriere dello Sport presenta il nuovo acquisto del Napoli: "Trent'anni, in Italia dal 2017, 50 presenze con la maglia della Polonia, Bereszynski è il rinforzo tanto atteso per r ...