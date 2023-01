(Di sabato 7 gennaio 2023)federazione calciosi dice onorato per la fiducia. Conclusione scontata. Lo scorso dicembreha portato lad'...

Il Sole 24 ORE

Confermato alla guida della Nazionale dalla federazione calcio francese,si dice onorato per la fiducia. Conclusione scontata. Lo scorso dicembreha portato la nazionale d'oltralpe alla finale dei Mondiali del Qatar. Sconfitta poi ai rigori dall'...Il ct franceseha effettuato due sostituzioni al 41': Giroud fuori, Thuram dentro; fuori ... Giroud e Di Maria in campo L'allenatore della FranciaDeschamps ha ufficializzato la squadra ... Didier Dechamps confermato alla guida della nazionale francese - Il ... Roma, 7 gen. (askanews) - Confermato alla guida della Nazionale dalla federazione calcio francese, Didier Dechamps si dice onorato per la fiducia. Conclusione scontata. Lo scorso dicembre Dechamps ha ...Il c.t. della Francia Didier Deschamps ha prolungato il contratto che lo lega alla Nazionale transalpina fino al 2026. Lo ha annunciato a Parigi ...