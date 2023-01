Devis Vásquez | sei cose da sapere sul nuovo portiere del Milan | News

Il Milan è intanto corso ai ripari tra i pali con l'arrivo diVasquez, che sarà il terzo alle spalle di Tatarusanu e Mirante in attesa di Maignan. Poi a giugno si vedrà, con Sportiello che ...Le parole diVasquez, nuovo portiere del Milan, sui suoi nuovi obiettivi con il club rossonero. I dettagliVasquez ha parlato a Caracol Radio. Il nuovo portiere colombiano del Milan ha stilato gli obiettivi per il suo futuro in rossonero. PAROLE - "Mi piacerebbe vincere lo Scudetto: è una sfida ...