(Di sabato 7 gennaio 2023) La trattativa che potrebbe portare Diegoa vestire la maglia dei turchi sarebbe attualmente ferma a causa della formula Napoli e Adana Demirspor sono ferme per il trasferimento di Diegoin Turchia. Il calciatore italo-tedesco dovrebbe salutare i partenopei in questa finestra invernale di calciomercato, ma per ora si cerca di trattare. Le L'articolo

DailyNews 24

... esultanza gol Diego'Adana Demirspor di Montella è interessata a, ma tra il club turco e il Napoli non c'è accordo sulla formula dell', scrive il Corriere dello Sport.'Adana ...... ma i granata non coprono'ingaggio dell'ex capitano del Lipsia (3 milioni di euro) e il Napoli non intende contribuire al pagamento, quindiè in salita. Non è escluso che alla fine... Demme, l'affare con l'Adana Dermirspor è in stand-by