Dele Alli è un flop | il Besiktas pronto a risolvere il prestito

(Di sabato 7 gennaio 2023)stapando nella sua avventura in terra turca con ilad interrompere ildel giocatorecontinua a non dare segni di riscossa. Anche con ilil fantasista inglese sta tradendo le attese e il club turco sarebbe quindia rispedirlo in Premier. 11 presenze totali e un solo gol è il magro bottino raccolto dal giocatore di proprietà dell’Everton che, secondo il Daily Mail, potrebbe presto ritrovarselo di nuovo in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio in Pillole

sta floppando nella sua avventura in terra turca con il Besiktas, pronto ad interrompere il prestito del giocatorecontinua a non dare segni di riscossa. Anche con il Besiktas il ...È strano pensare che uno dei talenti inglesi più promettenti della sua generazione si sia perso la rinascita, anche se ancor senza trofei, della Nazionale inglese: parliamo di, la cui ultima presenza con la maglia dei Tre Leoni è datata 9 giugno 2019. Dopo il Mondiale del 2018, che lo vedeva tra i giocatori più in vista dell'Inghilterra, l'ex Tottenham si è perso ... Mercato estero, flop Dele Alli. Il Besiktas vuole interrompere il prestito Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la carriera di Dele Alli potrebbe avere un ulteriore svolta. Se a fine gennaio Dele Alli non avrà dimostrato parte del suo talento, allora il suo ritorno in pa ...La carriera di Dele Alli sembra aver imboccato un brutto tunnel che va in discesa e che sta allontanando l’ex nazionale inglese dal calcio che conta. Partito in estate dall’Everton per andare in prest ...