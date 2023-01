Dave Bautista ha coperto il suo tatuaggio di un ex amico omofobo | “Mia madre è lesbica”

(Di sabato 7 gennaio 2023)ama molto i tatuaggi, come si nota guardando le foto e il fisico dell’ex wrestler. Per Drax dei Guardiani della Galassia, ogniracconta una storia, compreso quellosull’avambraccio, dedicato Manny Pacquiao e cancellato dopo le frasi omofobiche dell’ex pugile e senatore filippino. La mamma non si tocca, questo adagio tutto italiano vale anche nel resto del mondo, come dimostra. L’attore ha cancellato dalla lista dei suoi amici un personaggio che, con le sue dichiarazioni omofobe, ha offeso indirettamente anche ladi. L’ex wrestler, intervistato da GQ ha spiegato il significato di quello che si può ammirare sul suo avambraccio sinistro. “Facevo parte del team di una ...

BadTaste.it Cinema

si appresta a chiudere un importante capitolo della sua carriera. Con l'imminente terza avventura dei Guardiani della Galassia l'attore ex wrestler saluterà definitivamente il ...Confermati nel sequel anche i nomi di Zendaya - la quale dovrebbe assumere un ruolo più centrale - , Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Stellan Skarsgård,e Josh Brolin. Al loro fianco ... Dave Bautista conferma: Guardiani della Galassia 3 sarà la sua ultima volta nel Marvel Cinematic Universe Dave Bautista si prepara ad un anno molto importante per la sua carriera e respinge i paragoni con Dwayne Johnson ...Con Guardiani della Galassia Vol.3, in uscita a maggio del 2023, Dave Bautista si congeda da Drax. L’attore, in una recente intervista a GQ ha svelato di non volere che il personaggio, che ha iniziato ...