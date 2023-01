Danneggiò la statua di San Bartolomeo a Tufino | preso 27enne

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notte dello scorso 3 gennaio nella piazza Felice Esposito di(Napoli) ignoti avevano danneggiato laraffigurante San: erano state frantumate le mani ed il volto della. Le indagini dei carabinieri della locale stazione hanno portato, nella giornata dell’Epifania, all’individuazione dell’autore di quel gesto. L’uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato, è undi origini egiziane già noto alle forze dell’ordine. Ancora non chiare le motivazioni del danneggiamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... anche per il Davide di Michelangelo: la sera prima della sua collocazione definitiva, il 18 maggio1504, nella piazza di Palazzo Vecchio, un gruppo di ragazzaccila, altra 5 metri, ...Il mostro non era "nient'altro" che un gigantesco calamaro lungo circa 45 metri - grande quindi la metà della lunghezza delladella Libertà ( quello che osserverete in questa immagine , ma che ...