Danneggia statua di San Bartolomeo | carabinieri da 27enne di origini egiziane

(Di sabato 7 gennaio 2023) La notte dello scorso 3 gennaio nella piazza Felice Esposito di Tufino ignoti avevanoto laraffigurante San. Unmento con la frantumazione delle mani e del volto dellaper lo sconcerto dell’intera comunità. Tre giorni di indagini per idella locale stazione che hanno portato, nella giornata dell’epifania, all’individuazione dell’autore di quel gesto. L’uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato dimento aggravato, è undigià noto alle forze dell’ordine. Ancora non chiare le motivazioni delmento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

