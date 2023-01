Daniele Dal Moro | “Amo ancora la mia ex di quattro anni fa”

(Di sabato 7 gennaio 2023)Dalsta davvero sorprendendo tutti al Grande Fratello Vip 7. Il concorrente si sta dimostrando sempre di più una persona profonda e sensibile. I suoi racconti e suoi gesti, spesso riescono a colpire il pubblico del programma tv che ormai sembra adorare il vippone. Poche ore fa,si è lasciato andare a delle nuove dichiarazioni molto intense che riguardano la sua ex fidanzata che, secondo tanti, potrebbe essere l’altrettanto famosa ex gieffina Martina Nasoni. Scopriamo che cosa ha raccontato Dal. GF Vip 7,Dalrivela di essereinnamorato della ex con cui è finitafaDalha deciso di fare delle rivelazioni importanti nella casa più ...

Biccy

... l'armonia dei sapori e il suo grande effetto musivo e viene coperta della gelatina ricavata... Lo ChefCiteroni Maurizi, patron del Osteria Ophis di Offida , premiato dalla guida Michelin ...... sollecitato dall'ex parlamentare bergamascoBelotti . La stagione slitta di una settimana . L'età dell'oro Certo sono lontani i tempi in cui il paese della Valbrembana era affollato già... Daniele Dal Moro confessa: "Amo ancora la mia ex fidanzata" Per fortuna, l’intervento di Daniele Dal Moro ha rimesso le cose al posto giusto ma, nel contempo, ha scatenato il nuovo gossip. Dana nuda nel letto di Daniele al GF Vip Per evitare che Dana ...La prima partita di Rugani in stagione è stata realizzata contro la Sampdoria, con lo 0-0 di Marassi che di sicuro non è stato accolto dal popolo bianconero come un trionfo. Ancora peggio è andata in ...