Dana Saber crolla | “Sto male | voglio uscire” Il GF VIP 7 censura Video

(Di sabato 7 gennaio 2023)sta vivendo un momento molto difficile al Grande Fratello Vip 7. La ragazza, entrata in Casa a gamba tesa, ha litigato con tanti concorrenti. Pur trovando anche sostenitori come Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Nikita Pelizon e Sarah Altobello, è riuscita ad avere forti litigate con alcuni concorrenti. Ogni giorno la modella marocchina si ritrova a litigare con qualcuno e ormai non ce la fa più. Nel pomeriggio, dopo la litigata con Wilma Goich per la sua insensata gelosia, ha avuto un forte crollo di nervi. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7urla e chiedi di abbandonare il GF VIP 7 La modella, dopo lo scontro, è andata in cortiletto a parlare con Attilio Romita, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro. Ad un tratto, ricordando lo scontro appena avvenuto, è ...