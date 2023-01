Damiano dei Maneskin si rasa a zero per lanciare il nuovo singolo

RaiNews

... gli attori fanno causa a Paramount per scene nudo GUARDA LE FOTO Naomi Watts sfoggia il suo fisico a St Barts Oltre a definireuna vera e propria rockstar, Browne si complimenta anche con il ...Måneskin, rasato per promo, scansa fan meglio di Alessandra Amoroso. A immortalare il fatto un video diffuso su TikTok. Una scivolata che spacca il fandom e rinfocola l'eterna credenza: "... Damiano dei Maneskin si rade a zero. Disperazione social sul cambio di look Damiano dei Måneskin, rasato per promo, scansa fan meglio di Alessandra Amoroso. A immortalare il fatto un video diffuso su TikTok. Una scivolata che spacca il fandom e rinfocola l'eterna credenza: “g ...Damiano dei Maneskin ha iniziato il 2023 con un colpo di testa che ha shockato i fan. Il leader della band si è infatti rasato a zero, condividendo sui social il video del taglio di capelli e il risul ...