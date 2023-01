Dalmine | bus dell’Atb incastrato nel sottopassaggio per due ore

(Di sabato 7 gennaio 2023). Se ne è rimasto lì per due ore,neldi largo Europa a. È successo poco prima delle 11 di sabato (7 gennaio) a un pullman. L’altezza massima del passaggio è di 3 metri, ma le bombole di carburante sul mezzo a metano, protette da un’intelaiatura metallica, hanno fatto lievitare l’altezza a 3 metri e 20 centimetri. L’autobus è quindi rimasto, in attesa che i tecnicismontassero l’intelaiatura sopra le bombole e permettessero al bus di fare una lenta retromarcia per uscire dal. Presente, durante le operazioni, anche una pattuglia della polizia locale di

