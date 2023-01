Dalla Francia | in dirittura d’arrivo il trasferimento di Malinovskyi al Marsiglia

Leggi su bergamonews

Bergamo. La trattativa per portare Ruslanall'Olympiquesembra essere entrata nella sua fase finale e unlontano dall'Atalanta per l'Ucraino sembra ormai ad un passo. Secondo RMC Sport nel primo pomeriggio di sabato le due parti si sarebbero decisamente avvicinate ad un accordo per il passaggio del 29enne al club di Ligue 1. Non è ancora stato reso noto se sia un affare che si può chiudere titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, ma la sostanza non cambia: l'ex Genk lascerebbe la Dea sin da subito. Non è escluso che, se i tempi dovessero essere accelerati, il classe 1993 non parta nemmeno alla volta di Bologna con i compagni per la partita di lunedì sera. A prescindere da quella che sarà la formula, l'affare dovrebbe portare nelle casse della società una cifra superiore ai 10 milioni