Dakar 2023 | tappa di oggi Riyadh-Al Duwadimi | orari | programma | tv | streaming | percorso

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prosegue senza sosta la: dopo laepifanica di ieri, continua la garasabat0 7 gennaio con la settima, la penultima prima della (meritata) sosta inlunedì 9. Dopo aver ospitato l’arrivo, in quel di Alsi taglierà il traguardo finale, con partenza invece da. Saranno 641 i chilometri totali da percorrere, di cui 473 di speciale, per una frazione e una giornata tanto intensa quanto ricca di insidie: infatti, i piloti dovranno destreggiarsi tra differenti superfici (non solo sabbia) il che renderà il tutto ancor più ostico, con gli imprevisti dietro l’angolo. Non resta che attendere la mattinata odierna per poter seguire il consueto spettacolo che lacontinua ...

, la 6° tappa fatta di 357 chilometri con dune e sabbia fino a raggiungere il bivacco a Riyadh, incorona due vincitori: Nasser Al - Attiyah e Luciano Benavides. Per il pilota della Toyota si ..., Al - Attiyah verso la leggenda: il quinto trionfo è a un passo ., Carlos Sainz rischia di far squalificare il padre . Gli organizzatori dellapungono Carlos Sainz: "Ci ...Questa è la Dakar! Difficile, anzi difficilissima, dura e impronosticabile. E non fa sconti a nessuno. Certe volte non basta nemmeno l'esperienza sommata di 17 Dakar vinte in due... Stephane Peterhans ...Dopo quasi una settimana dal via della manifestazione, sono numerosi i colpi di scena del rally raid più famoso e impegnativo al mondo ...