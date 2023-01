Dakar 2023 | risultati settima tappa auto | trionfo di Yazeed Al-Rajhi davanti a Zala e Chicherit | problemi per Ekström

(Di sabato 7 gennaio 2023) Anche quest’oggi, in una a dir poco movimentatadella(che ha condotto i piloti da Riyadh ad Al Duwadimi, a seguito della modifica apportata ieri alla località di partenza per le avverse condizioni meteorologiche), non sono mancate le sorprese e i colpi di scena tra le, categoria nella quale alla fine ha primeggiato il sauditaAl-. Una giornata iniziata subito con un imprevisto, considerando infatti l’annullamento dello stage per moto e quad, dovuto alle non adeguate condizioni meteo e una mancata garanzia della sicurezza dei piloti; di conseguenza, hanno potuto gareggiare soltanto(comprese le categorie T3 e T4) e camion, che hanno comunque saputo regalare un grande spettacolo per tutti gli ...

L'edizionedel Rallyverrà ricordata per alcuni imprevisti non affatto scontati in un luogo come l'Arabia Saudita, dove ci si attendeva prove caratterizzate dalle consuete difficoltà dovute alte ...RIAD - Il più giovane dei fratelli Benavides, Luciano, ha vinto la sesta tappa dellariservata alla moto. Classe '96, il centauro argentino si è imposto con la sua Husqvarna (marchio che non ha mai vinto lae che dal 2013 è interamente controllato dall'austriaca Ktm) ...Anche quest’oggi, in una a dir poco movimentata settima tappa della Dakar 2023 (che ha condotto i piloti da Riyadh ad Al Duwadimi, a seguito della modifica apportata ieri alla località di partenza per ...RIAD – Il più giovane dei fratelli Benavides, Luciano, ha vinto la sesta tappa della Dakar 2023 riservata alla moto. Classe '96, il centauro argentino si è imposto con la ...