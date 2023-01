Dakar 2023 | Janus Van Kasteren conquista la settima tappa tra i camion Vincono Guthrie e Baciuska

(Di sabato 7 gennaio 2023) Si conclude anche ladella, dopo una giornata a dir poco movimentata anche da punto di vista organizzativo: infatti, non solo nella giornata di ieri è stata annunciata una modifica al percorso odierno (partenza rivista, da Riyadh, e non più da Al Duwadimi dove è stato posto il traguardo come previsto), ma anche la cancellazione delle gare di quad e moto per avverse condizioni meteorologiche. Si sono invece regolarmente svolte le gare deie delle auto, comprese le categorie speciali T3 (prototipi leggeri) e T4 (SSV), dove non è mancato lo spettacolo, una costante per l’edizione di quest’anno della; partiamo dai, dove si è imposto il neerlandeseVan(crono totale di ...

