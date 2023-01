Curva Nord chiusa un turno per cori razzisti | respinto ricorso della Lazio

Adnkronos

La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio in merito alla chiusura del settoreper la partita di Serie A contro l'Empoli in programma domenica 8 gennaio allo Stadio Olimpico. Il settore era stato squalificato a seguito dei cori di discriminazione razziale partiti dal ...La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio in merito alla chiusura del settoreper la partita di Serie A contro l'Empoli in programma domenica 8 gennaio allo Stadio Olimpico. Il settore era stato squalificato a seguito dei cori di discriminazione razziale partiti dal ... Curva Nord della Lazio chiusa un turno per cori razzisti È stato respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l’Empoli. Il provvedimento era stato preso per i cori razzisti nei confronti di Umtiti e di Ban ...E' stato respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva Nord per la gara di domani contro l'Empoli. Lo apprende l'ANSA. Il provvedimento era stato preso per i cori razzisti nei confron ...