Curva Lazio | oggi la sentenza sul ricorso per la chiusura

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo i cori razzisti verso Umtiti e Banda è arrivata la chiusura della Curva Nord della Lazio per la sfida contro l'Empoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà la risposta al ricorso dei biancocelesti che puntano sul fatto di vedersi vietare un'altra trasferta e non la chiusura della Curva Nord per colpa di mille tifosi che potrebbero benissimo occupare anche altri settori dello stadio e dunque essere presenti lo stesso contro l'Empoli.

In vista del primo match in casa senza Mihajlovic (recentemente scomparso), la Bologna ha comunicato: "In occasione della partita casalinga di domenica contro l'Empoli, nella Curva Maestrelli (Sud) verrà allestita una gigantografia con una delle immagini più iconiche di Sinisa". Curva Nord della Lazio chiusa un turno per cori razzisti. FORMELLO - La Lazio a caccia della prima vittoria del 2023. Il ko contro il Lecce ha fatto male, ma c'è subito l'occasione del riscatto. All'Olimpico, davanti al proprio pubblico, i biancocelesti arrivano. Si deciderà oggi il ricorso presentato d'urgenza da parte della Lazio contro la squalifica della Curva Nord a causa dei cori razzisti provenienti dal settore ospiti dello Stadio Via del Mare.