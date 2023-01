(Di sabato 7 gennaio 2023) Aumentano nelglirispetto al 2021 ma diminuiscono se confrontati ai numeri che precedono la pandemia. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva ...

Agenzia ANSA

Aumentano2022 gli incidenti stradali rispetto al 2021 ma diminuiscono se confrontati ai numeri che precedono la pandemia. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 7,1% (70.In Italia, gli affitti delle case2022 hanno visto aumenti del 3,5% con un prezzo medio che si attesta è di 11,4 euro al metro ... ad eccezione del Lazio ( - 1,1%) mentrea due cifre ... Crescono nel 2022 incidenti stradali e vittime +11,1% - Ultima Ora Aumentano nel 2022 gli incidenti stradali rispetto al 2021 ma diminuiscono se confrontati ai numeri che precedono la pandemia. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva de ...Le esportazioni statunitensi di GNL verso l'Europa sono cresciute in modo esponenziale dall'invasione russa dell'Ucraina ...